Seth Rollins: «The Rock ha estado diciendo muchas tonterías»

Recientemente, The Rock le respondió indirectamente a LA Knight y dijo que sí, que gracias a él era que la lucha libre profesional era cool y entretenida de nuevo. Sin embargo, esto cayó muy mal en Seth Rollins, quien en un reciente House Show realizado el pasado 24 de marzo desde el MBO Harris Bank Center en Rockford, Illinois.

Allí, Cody Rhodes y Seth Rollins vencieron a Jimmy Uso y Solo Sikoa, representante de The Bloodline. Después de su victoria, Rollins hizo una promo para atacar a Rocky y seguir calentando la rivalidad entre estos y con Roman Reigns también por ahí.

► Seth Rollins le responde a The Rock

«En las últimas semanas, la mayor estrella de Hollywood ha regresado a la WWE. Y hombre, ha dicho muchas tonterías. Lo siento. Me disculpo por mi lenguaje. Tenemos que ser sinceros, ¿verdad? Esa es la cosa de The Rock. Tenemos que ser sinceros. No hay estándares y prácticas aquí en Rockford. Entonces, ¿quieres saber qué es real? De todas las tonterías que The Rock ha estado diciendo durante el último mes, lo peor que he escuchado es que está tomando crédito por hacer que la lucha libre profesional sea genial. Pero en realidad, esto se debe al arduo trabajo de los luchadores actuales y al apoyo de los fanáticos».

Seth cuts a promo on The Rock and talks about who has actually made wrestling cool again after the main event x #WWERockford #SethRollins #TeamRollins 🎥: @BrockLesnarGuy pic.twitter.com/RxgAsyOCiH — Seth Rollins Fans : Fanpage (@SethRollinsFans) March 25, 2024