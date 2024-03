The Judgment Day atacó a sus rivales en WrestleMania 40

Rumbo a WrestleMania XL, se enfrentaron en un duelo de parejas Kofi Kingston y Xavier Woods a Johnny Gargano y Tommaso Ciampa, buscando demostrar que cualquiera de los dos conjuntos era favorito para llevarse el Campeonato de Parejas.

Antes de la lucha, los dos equipos se encararon y criticaron por sus nombres y terminaron retándose.

El duelo fue parejo, con ambos conjuntos enfrascándose en fuertes ataques y dejando en claro que no iban a dejar nada a la suerte en el evento magno de WWE.

Mientras esto ocurría, R-Truth y The Miz se mostraban bastante complacidos por lo que veían en el ring, pues estuvieron en la mesa de comentaristas.

Sin embargo, en pleno combate apareció The Judgment Day para atacar a los cuatro participantes en el combate, aunque The Miz intentó ayudar a los otros luchadores, no pudo; sin embargo, de forma sorprendente T-Truth pudo repeler por unos momentos a los campeones y sus compañeros, pero terminó siendo diezmado.