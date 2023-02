Seth Rollins revela su momento favorito de WrestleMania

Sin duda, el canje del maletín de Money in the Bank y la eventual consecución del Campeonato WWE en WrestleMania 31 marcó un punto de inflexión en la carrera de Seth Rollins en la WWE, ya que a pesar de ser en ese entonces el líder de The Authority y el principal rudo de la compañía, parecía que no iba a prosperar con el maletín en su poder; no obstante, eso logró despegar su carrera a nivel individual, hasta que su ímpetu se vio detenido prematuramente tras sufrir una lesión en la rodilla que lo apartó un buen tiempo.

► Seth Rollins mencionó su canje de Money in the Bank como el mejor momento de WrestleMania

Y como no podía ser de otra manera, durante una entrevista reciente en Good Morning Football de NFL Network, el Visionario reveló -para sorpresa de nadie- que el “robo del siglo” que protagonizó en WrestleMania 31 fue su mejor momento en la historia de este evento, a pesar de haber participado en otras tantas ediciones.

“Bueno, no quiero ser parcial, pero creo que uno de los mejores momentos de WrestleMania de todos los tiempos es en realidad un momento que creé hace unos años en WrestleMania en Santa Clara en el Levi Stadium. Fui el primer y único hombre en cobrar su contrato de Money in the Bank en el evento principal de WrestleMania. Cogí a todos por sorpresa, incluidos los dos muchachos en el ring, Roman Reigns y Brock Lesnar”.

Seth Rollins debutó a nivel de WrestleMania en la edición del 2013, cuando todavía era miembro de The Shield. Desde entonces, Rollins solo se ha perdido un WrestleMania, y ese fue WrestleMania 32 en 2016 cuando precisamente se estaba recuperando de una lesión en su rodilla. Recordemos que también fue parte importante de la última edición de WrestleMania, donde se convirtió en el primer rival de Cody Rhodes, luego de que este regresara a la compañía el año pasado.

Por otra parte, si bien aún no se ha hecho oficial, Rollins parece estar preparándose para un enfrentamiento con la estrella de las redes sociales, Logan Paul, en WrestleMania 39.