Seth Rollins no quiere a Logan Paul en WWE

Logan Paul eliminó a Seth Rollins del Royal Rumble 2023, y parecía claro que ambos comenzarían una rivalidad que podría desembocar en WrestleMania 39. Salvo unas declaraciones recientes de “El Visionario” por Instagram, destacando que no le agrada la reconocida celebridad, no ha pasdo mayor cosa, y el ex Campeón Universal está enfocado en su lucha dentro de la Cámara de la Eliminación por el Campeonato de Estados Unidos en Elimination Chamber 2023.

► Seth Rollins no es fanático de Logan Paul

Cuando se trata de establecer una postura sobre Logan Paul, Seth Rollins la ha dejado muy en claro durante una aparición reciente The Pat McAfee Show, expresando su desaprobación por la participación del YouTuber en la lucha libre profesional, y que solo piensa aprovechar sus apariciones para lucrarse aún más.

“A él no le importa nada más que él mismo. Puedo respetar el ajetreo, está bien, realmente lo hago porque se necesita ajetreo para llegar a donde está y aprovechar las oportunidades que tiene, pero al final del día, se trata de pasión. Nadie se vestirá y jugará en la NFL porque es una superestrella de las redes sociales, ¿verdad? Se van a poner crema. Él va a entrar en mi mundo y va a ser aplastado. Si quieres contribuir y retribuir a nuestra industria… eres fanático y te encanta, ¿verdad, Pat? Eres fanático de él, lo amas, lo devuelves, hablas de él cada vez que tienes la oportunidad y lo superas. Ese no es él, amigo. Ese no es él. Él está en esto por sí mismo. Está en esto para su propio beneficio”.

“Entonces, no te quiero en mi negocio si vas a aprovecharlo y vas a tomar de él. Genial si vas a ayudar y vas a hacer todo lo mejor que puedas, pero si vas a venir y hacerlo por ti… mira, solo puedo juzgar lo que ha hecho en el pasado. Su propia historia, eso es presagiar el futuro, y por eso no me gusta el tipo. Es por eso que no me gusta el tipo y él lo va a frotar en las redes sociales. Él va a hablar su charla, pero no quiere decirme nada a la cara”.

Logan Paul no ha vuelto a la WWE desde su participación en Royal Rumble; sin embargo, es casi un hecho de que estará en WrestleMania 39, aunque su papel está por confirmarse. Seth Rollins vs Logan Paul podría ser una opción hoy en día.