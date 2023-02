Cuando Logan Paul eliminó a Seth Rollins del Royal Rumble 2023 parecía claro que ambos comenzarían una rivalidad. Todavía no está claro si eso es lo que va a suceder. De momento, “El Visionario” entrará a la Cámara de la Eliminación por el Campeonato de Estados Unidos en Elimination Chamber 2023. “Maverick” aún no ha vuelto a la programación de la WWE desde el primer Evento Premium del año. Pero en algún momento esta historia dará comienzo, o continuará. Y recientemente Rollins dedicó unas palabras a Paul en Instagram.

► Seth Rollins habla de Logan Paul

“Está bien, mira. Iba a evitar este tema (la eliminación y posterior burla de Logan Paul), pero como he visto a algunos de ustedes preguntando hasta ahora sobre Logan Paul, no lo sé. No sé sobre Logan Paul. Todo lo que sé es que realmente no me gusta Logan Paul. Solo diré eso. A muchos de nosotros no nos gusta Logan Paul. No me gusta Logan Paul, realmente no lo necesito en mi vestuario, en mi espacio. Genial, el tipo es ultra talentoso en lo que respecta a la capacidad atlética. Se me acercó sigilosamente en el Rumble y me eliminó, bien. Lo que sea. Quité mis ojos de la pelota, eso es culpa mía, pero no vayas alardeando como si hubieras hecho algo de otro mundo. Probablemente sea lo mejor que Logan hará en su vida. Solo le aconsejo que permanezca en su carril. ¿Ha tenido qué, tres o cuatro combates?

“Una vez más, soy fanático del atletismo, no hay duda al respecto. Pero, al final del día, simplemente no es un luchador. No quiere ser luchador. Solo quiere ser famoso, no le importa la industria. Él no es un luchador. Lo mejor para él es quedarse en su carril, sea cual sea su carril, no sé, comprando cartas de Pokémon falsificadas. Si ese es su carril, que se quede en ese carril. No vengas a llamar a mi puerta porque te voy a noquear. No tienes a tu hermano como respaldo porque está a punto de ser cocinado por este tipo que viene en un par de semanas (Tommy Fury). Él no estará cerca. En algún momento, tendremos que enfrentarnos cara a cara y realmente no creo que él quiera nada, como dicen, supongo. Eso es todo lo que voy a decir sobre LP, como lo llaman. Entra, haz lo tuyo, saca tus pequeños aplausos y eso. Haz que todos tomen tu mano, genial. Pero no te jactes de sacarme del Rumble. Eso es un poco… llamándome payaso, mira a este tipo. Eso es todo”.

¿Te gustaría que Seth Rollins y Logan Paul comenzaran una rivalidad en WWE?