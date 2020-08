Seth Rollins: "En cada oportunidad, Dominik la sacó de parque"

Seth Rollins ha estado viendo de primera mano la progresión de Dominik Mysterio como Superestrella de WWE. Y este domingo será el primer oponente de su carrera en una lucha profesional cuando ambos se enfrenten en SummerSlam 2020.

Obviamente, el gran momento es para el joven gladiador que está iniciando su carrera luchadno contra una leyenda. Pero si el hijo de Rey Mysterio consigue convertirse en una, un día "El Mesías" podrá decir que fue el primero en combatir con él.

► Seth Rollins elogia Dominik Mysterio hacia su lucha callejera

Nadie mejor que Rollins puede hablar de lo que ha estado haciendo estos meses el hijo del enmascarado, al menos nadie puede hacerlo desde su misma perspectiva. Por eso son tan interesantes las palabras que dedica a su rival de pasado mañana en una entrevista con ESPN.

“¿Tuvo la oportunidad que tuvo por ser hijo de Rey Mysterio? Sí, pero ¿ha sacado la bola del parque todas las semanas desde el primer día que llegó? También. Soy un tipo que ha tenido una historia completamente diferente a la de Dominik. Tuve muchos combates durante años antes de tener la oportunidad de ganar un centavo en la lucha libre o trabajar frente a una multitud o en un gran escenario. "Si alguien tuviera mala voluntad hacia Dominik por haber tenido esta oportunidad, entre comillas, sería yo. Pero no la tengo. Todo el mundo ha pasado por un camino diferente. No se lo está tomando a la ligera. Está aprovechando al máximo las oportunidades que se le brindan".

Por supuesto que Dominik está teniendo la oportunidades que está teniendo por la familia a la que pertenece. Pero esto mismo se puede decir de Charlotte Flair, Randy Orton, Natalya, The Rock, Bret Hart, Randy Savage o Cody Rhodes. Y también de muchos otros que no pudieron o no supieron aprovechar las puertas que se les abrieron para tener una carrera exitosa en la lucha libre profesional. Al final del día, todo depende de uno mismo.

Porque si bien, hablando de Dominik, la primera puerta se la ha abierto su padre, todas las demás, todas las incontables puertas siguientes, las va a tener que abrir él. Y de momento no se puede sino elogiar el trabajo que ha estado haciendo. Ahora es cuestión de ver hacia dónde lleva su carrera, qué pasos da a continuación, si es capaz de hacerse un nombre en la industria, si puede, y aquí entra un poco la exageración, conseguir que un día la gente se refiera a Rey Mysterio como "el padre de Dominik Mysterio". El joven luchador quiere superar lo hecho por su padre, lo cual parece imposible, pero veremos qué sucede en los próximos dos, cinco, diez años.

