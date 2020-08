Liv Morgan no parece contenta con su historia actual en WWE

Parece que Liv Morgan no está demasiado contenta con su historia actual en WWE. No sería una sorpresa que así fuera puesto que tanto su alianza con Ruby Riott como la rivalidad que ambas tienen con The IIconics es únicamente para mantener ocupadas a las cuatro. Realizan segmentos, disputan combates, pero sin provocar ninguna atención ni de los fanáticos ni de la empresa. Por eso no se la puede culpar por buscar otras tramas. A ninguna de ellas.

► Liv Morgan lanza un desafío... A cualquiera

Pero en este caso es Morgan quien ha dado un paso adelante para intentar encontrar algo más que hacer en los encordados. En realidad, se refiere a una oponente por lo que podría decirse que sí está contenta con Riott. Pero tampoco habla en plural, por lo que no piensa demasiado en su amiga sino únicamente en tener ella misma alguien a quien enfrentar además de Billie Kay y Peyton Royce, de las que parece que se ha cansado después de varias semanas.

La joven luchadora puso sobre la mesa el siguiente desafío en Twitter:

I want to wrestle everyone — LIV Morgan (@YaOnlyLivvOnce) August 20, 2020

"Quiero luchar con cualquiera".

Una de las respuestas que recibió fue de Killer Kelly, Superestrella de NXT UK. Debido a la inactividad de la marca británica de WWE desde que dio comienzo la Era Covid, la luchadora portuguesa no compite desde el mes de marzo. Y en realidad no ha estado trabajando únicamente en este programa sino que también ha estado trabajando en el circuito independiente europeo mientras tanto. Por supuesto, está deseando volver a los encordados.

Wrestle me 🖤 — 𝐊𝐈𝐋𝐋𝐄𝐑 𝐊𝐄𝐋𝐋𝐘 (@Kelly_WP) August 20, 2020

"Lucha conmigo".

Del mismo modo que a Morgan le encantaría que este combate se armara. No obstante, puede descartarse que vaya a ocurrir en un futuro próximo.

That would be a DREAM 🖤😈🖤 https://t.co/sEj6SLQu6e — LIV Morgan (@YaOnlyLivvOnce) August 20, 2020

"Sería un sueño hecho realidad".

Por ahora parece que Morgan va a tener que conformarse con Las Icónicas. Y pensando en que siga adelante por ese camino parece que la mejor opción es que salga victoriosa de esta rivalidad junto a Riott para que las dos busquen una oportunidad por el Campeonato Femenil de Parejas WWE. Porque tampoco tendría sentido que ambas amigas volvieran a enfrentarse porque eso lo hicieron hasta hace no mucho y no funcionó para ninguna de las dos. Al mismo tiempo, Kay y Royce están en una situación similar, formando parte de esta historia solo para mantenerlas ocupadas hasta que surja una idea diferente.

Lamentablemente, esto no solo puede afirmarse sobre lo que está haciendo estas cuatro luchadoras sino con la mayoría de mujeres del elenco. Con el paso del tiempo la división femenil ha ido cayendo de nuevo en un pozo y ahora mismo no existe ningún indicio que apunte a una próxima recuperación.

__________________________

No te pierdas nuestra cobertura de Friday Night SmackDown, que presentará un duelo por el Campeonato Intercontinental entre AJ Styles y Jeff Hardy. Además, Shinsuke Nakamura y Cesaro exponen el Campeonato de Parejas SmackDown ante Gran Metalik y Lince Dorado, que tendrán en su esquina a Kalisto.

El día de mañana, acompáñanos para NXT TakeOver XXX, el nuevo especial de NXT. Y el domingo, la mejor cobertura y análisis de SummerSlam 2020, el evento más candente del verano.