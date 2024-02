Seth Rollins confía en que volverá en WrestleMania 40

Hasta hace un par de semanas, los dos principales combates varoniles por los títulos para WrestleMania 40 parecían quedar ya establecidos, con Roman Reigns enfrentándose a Cody Rhodes (ganador del Royal Rumble) por el Campeonato Universal Indisputable WWE, y Seth Rollins contra CM Punk por el Campeonato Mundial de Peso Completo WWE. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar a raíz de la lesión en el ligamento cruzado medio y daños en los meñiscos del Visionario, que pondría en duda su participación en el magno evento.

► Seth Rollins está lesionado pero aún aparece en TV

Durante una entrevista reciente en Good Morning Football, Seth Rollins dio una actualización de su estado de salud y expresó su determinación de regresar al ring a tiempo para WrestleMania 40 a pesar de la lesión sufrida.

Aunque el Visionario aún enfrenta molestias por el daño en el ligamento colateral medial, enfatizó que podrá tener una rehabilitación exitosa, que le permita evitar la cirugía por el desgarro parcial. Rollins se mantiene optimista sobre su recuperación, mencionando que la rehabilitación está progresando bien y confesó que poco a poco se va sintiendo mejor.

“Oh, WrestleMania 40, no hay problema. Tenemos a este chico malo. Tenemos esto. Volveré mucho antes, seguro. Me rompí el ligamento colateral medial y el menisco hace unas tres semanas y es una mierda. Si alguna vez ha tenido un esguince del ligamento colateral medial o algún tipo de daño en esa parte de la rodilla, no es cómodo. Pero hacer todo lo correcto, rehabilitarse”.

”Afortunadamente, fue sólo un desgarro parcial y no un desgarro completo. Podemos evitar la cirugía por el momento. Veremos qué pasa después de WrestleMania. Veremos cuánto tiempo puedo andar sobre estas ruedas, pero la rehabilitación va muy bien. Me siento genial, siento que recientemente doblé una esquina, de hecho, en esta rodilla. Así que me siento muy bien. Definitivamente estará listo antes de WrestleMania, y espero que sea en algún momento de las próximas semanas”.

A falta de CM Punk, quien también sufrió una lesión durante el Royal Rumble, Seth Rollins ha estado persiguiendo insistentemente a Cody Rhodes para que sea su oponente en WrestleMania 40, y aunque ese podría ser el camino, con la polémica desatada alrededor de la posible inserción de The Rock en el evento, nada está escrito por el momento.