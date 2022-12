Como bien saben los fanáticos de AEW, las victorias, derrotas y empates de los luchadores se cuentan en su récord, tanto en el general de su carrera en la compañía como anualmente; cuando comience 2023, todos volverán a cero. Por ejemplo, Chris Jericho, que es alguien que se mantiene muy activo en los encordados, está 15-7 este año mientras que 52-21-1 desde que es All Elite. Dicho récord entra también en las clasificaciones, siendo quienes mejores números tienen quienes reciben las oportunidades por los Campeonatos Mundiales.

.@ringofhonor Final Battle is coming to @utacollegepark on Saturday, Dec. 10, with Champion @IAmJericho vs. former Champ @ClaudioCSRO for the #ROH World Title LIVE on PPV at 4pm ET/3pm CT!

🎟️ Tickets are ON SALE NOW! https://t.co/rFcIFV7dXS | https://t.co/xaWX7IA5ex pic.twitter.com/OtMMRSGDZE

— All Elite Wrestling (@AEW) December 2, 2022