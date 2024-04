Sendai Girls: El regreso de Jordynne Grace

Jordynne Grace de TNA hizo una aparición sorpresa a través de un video en un evento de Sendai Girls celebrado en el Korakuen Hall.

La luchadora estadounidense y actual Campeona Mundial de las Knockouts desafió a Hashimoto a una revancha por la lucha que sostuvieron en 2019 por el Campeonato Mundial Sendai Girls donde Grace cayó ante la poderosa Hashimoto, quien mantuvo su cinturón.

Grace dijo:

Chihiro Hashimoto, te extrañé mucho. Hace cinco años, me venciste en un evento principal en el Korakuen Hall y, sinceramente, no he podido olvidarlo. Me ha atormentado desde entonces.

He cambiado mucho desde entonces. Soy más grande, soy más fuerte, estoy mejor que nunca, diablos, he sido Campeona Mundial de las Knockouts tres veces desde la última vez que luchamos. Pero lo más importante es que estoy 100 por ciento segura de que no podrás volver a vencerme.