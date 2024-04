Ruby Soho anuncia que está embarazada

Ruby Soho lleva sin luchar desde febrero de 2024, cuando cayó junto a Saraya ante Kris Statlander y Willow Nightingale en un show de Rampage. Pues bien, ahora ha sorprendido al mundo al anunciar que se encuentra en estado de gestación.

La noticia la dio Soho después de terminado el más reciente show de Dynamite y durante las grabaciones de Rampage. Aunque se desconoce si este clip se emitirá en televisión.

Lo que se pudo saber gracias a videos de fans publicados en redes sociales es que Soho llamó al ring a su pareja, Angelo Parker, para hacerle el anuncio especial a este frente a todos los fans que estaba en estado de embarazo.

El momento fue bastante emotivo y los fans en la arena aplaudieron como locos. Parker no sabía cómo reaccionar tras quedar helado con la noticia, y luego, decidió darle un beso a Soho. Sean Ross Sapp de Fightful Select confirmó que esto no es parte de una historia televisiva, que fue un momento legítimamente real. A continuación, el video que se conoce del momento.

Ruby Soho on the Rampage tapings announced and revealed to Angelo Parker that… SHE'S PREGNANT.

Such an incredible news. pic.twitter.com/DHe3N4bi5D

— Drainmaker 🌧️ 💵 (@DrainBamager) April 18, 2024