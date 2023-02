Sean Strickland se burla de Diego Sánchez

Sean Strickland no se anduvo con rodeos a la hora de compartir su opinión sobre el reciente combate de Diego Sánchez.

Tarzán” recientemente tomó Twitter para insultar a Sánchez y BKFC. El peso medio de la UFC hizo una dura declaración al comparar la lucha contra Diego Sánchez con la lucha contra una persona discapacitada:

“¿Cuándo golpear a Diego Sánchez será tratado como golpear a un retrasado? me rio hasta que se me cae el c*lo. ¡¡¡¡En algún momento tienes que mirarte al espejo y pensar “Acabo de joder a un enfermo mental” lol!!!! BKFC = POS… PAYASO SHOW…”

En otro tuit, Strickland dijo que Sánchez debería estar bajo el cuidado de un tutor legal:

@DiegoSanchezUFC necesita un tutor legal……

Después de una larga carrera como artista marcial mixto, Diego Sánchez hizo recientemente su debut en el boxeo sin guantes. La Pesadilla” se enfrentó al ex campeón de boxeo Austin Trout en un combate de peso welter en BKFC Knucklemania 3. El evento tuvo lugar el 17 de febrero en Albuquerque, México.

El debut de Sánchez en el BKFC no fue bien, ya que Trout lo destrozó. Una fea herida abierta sobre su ojo llevó al médico de guardia a detener la acción, declarando a Trout vencedor por nocaut técnico.

► Chael Sonnen reveló la verdadera personalidad de Sean Strickland

La ex estrella de UFC Chael Sonnen espera que los fanáticos algún día puedan conocer la versión ‘real’ del contendiente de peso mediano Sean Strickland .

Durante un video reciente subido a su canal de YouTube , el ex retador al título de peso semipesado y mediano, Sonnen, habló sobre la personalidad de Strickland, que sin duda ha dividido a la base de fanáticos.

Para “The American Gangster”, la verdadera naturaleza de Strickland como persona está muy alejada del individuo descarado que asa a los miembros de los medios durante la semana de la pelea y expresa el deseo de matar dentro del octágono .

En cambio, Sonnen usó palabras como “respetuoso” y “de voz suave” para describir al tres veces cabeza de cartel de UFC, algo que espera que los fanáticos tengan la oportunidad de presenciar al conocerlo en persona.

“Solo quiero que lo conozcan, de verdad. Aunque sea de pasada, espero que lo veas (y) no te intimides. Él es uno de los tipos que te intimidarían de subir y saludar. Espero que subas a saludar. Strickland no solo no está loco, Strickland no solo es un tipo decente, Strickland es un caballero. Esa no es una palabra que puedas lanzar.

“Es respetuoso. Es de voz suave. Solo estoy compartiendo para ti, el Strickland que estás viendo: nunca saldría y rompería el personaje de un tipo, particularmente para uno que está funcionando tan bien. Se acaba de almidonar (en UFC 276) y (regresó) a un evento principal en el líder mundial de ESPN, cierto, las cosas van muy bien para Sean Strickland”, agregó Sonnen. “Pero hay un nivel de locura que va demasiado lejos, y él fue a hincarle el diente al mercado de ‘Estoy loco’”.