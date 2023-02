FTR quería que The Usos se fueran con ellos de WWE

En WWE, a menudo FTR eran comparados con The Usos, como los equipos más importantes de la compañía, la cual dejaron en el 2020 una vez que expiraran sus contratos, antes de firmar un nuevo acuerdo, lo cual nunca ocurrió. Dax Harwood y Cash Wheeler fueron conocidos en WWE como The Revival, y a pesar de que tuvieron éxito en WWE al lograr los Campeonatos de Parejas de las tres marcas, el dúo estaba cada vez más insatisfecho con su posición en la empresa y decidieron no renovar con ellos.

► Dax Harwood quería que The Usos firmaran con AEW

Junto a FTR y los Young Bucks, The Usos son otro equipo considerado por muchos como uno de los mejores del mundo, y precisamente Dax Harwood comentó durante un episodio reciente del podcast FTR con Dax Harwood, que el contrato de The Usos expiraba casi al mismo tiempo que el de ellos, y expresaron su esperanza de que dejaran la empresa y se unieran a él y a Cash en su próxima aventura.

“Sí, recuerdo cuando volvieron a firmar, y fuimos bastante abiertos sobre los estados de los contratos y las cosas de cada equipo. En ese momento sabíamos lo que íbamos a hacer, no íbamos a firmar el contrato, allí nos habían ofrecido una muy buena cantidad de dinero y lo rechazábamos. Eventualmente nos ofrecerían aún más, y ahí es donde tuve que empezar a pensar, pero en ese momento teníamos una idea de lo que íbamos a hacer.

Y fue emocionante para nosotros antes de que firmaran, pensando que tal vez nos seguirían a lo que se convirtió en AEW o lo que sea. Porque si fuéramos a AEW, y AEW tuviera a The Young Bucks, The Usos y a nosotros, esos habrían sido los tres mejores equipos del mundo que finalmente podrían trabajar juntos y finalmente, sin ningún tipo de ruedas de entrenamiento, seríamos capaces de ir a toda velocidad, y fue un momento emocionante para mí.

Pero hicieron lo mejor para ellos y sus familias. Y le deben mucho a WWE y a Vince McMahon en ese momento por darles una oportunidad, y han aprovechado al máximo todas las oportunidades que se les han brindado”.

Harwood también insinuó un regreso a la WWE recientemente, considerando que su contrato actual con AEW expira en el próximo mes de abril. ¿Volverán a la WWE ahora que están bajo el régimen creativo de Triple H?