Sean Strickland justifica hablar mal de Ian Garry y su esposa

Sean Strickland no se echa atrás ante los insultos dirigidos a Ian Machado Garry o su esposa, Layla, a pesar de decir que algunos temas deberían estar fuera de los límites de las conversaciones basura.

En el día de prensa de UFC 297 el miércoles, Strickland justificó sus insultos, alegando que Garry hizo de su esposa una gran parte de la promoción de sus peleas, incluidas fotos que Garry publicó con una camiseta adornada con la fotografía policial de Geoff Neal con ella parada junto a él. Strickland dijo que eso la convierte en un juego limpio.

“Saliste y pusiste a tu esposa al frente y al centro. La pones al frente y al jodido centro. Le hiciste diseñar una camisa. La hiciste jodidamente sostener al bebé mientras lo usas riendo. La pones al frente y al centro.

“Eres un maldito cornudo. Soy duro con todos. A veces me molesta algo, soy plenamente consciente de ello. Pero es lo que es.«

Durante una emotiva entrevista con el comediante Theo Von, Strickland abordó los eventos traumáticos que sufrió cuando era niño mientras reaccionaba a un acalorado altercado con Dricus du Plessis antes de su pelea en UFC 297. Strickland dijo que cuando se trataba de hablar basura , «en realidad no se habla de la esposa de un hombre, no se habla de los hijos de un hombre y no se habla de un niño que sufre abuso».

Esos comentarios se produjeron después de que Strickland criticara a Garry y Layla Machado Garry durante entrevistas y en las redes sociales, llegando incluso a llamarla «depredadora sexual» debido a su diferencia de edad (Ian tiene 26 años, Layla tiene 40).

Garry inicialmente respondió a Strickland en las redes sociales después de escuchar la charla basura del campeón de peso mediano de UFC. Más tarde añadió que quería luchar contra Strickland porque “cualquier persona que alguna vez hable o me mencione a mí, a mi esposa y a mi familia de esa manera, les pondré las manos encima”.

Strickland no parecía demasiado preocupado por una posible pelea con Garry, aunque no se opone a la idea, especialmente si el peleador irlandés se acerca a él en público.