Cormier afirma que Khabib rechazó 40 millones para regresar a UFC

Daniel Cormier duda que Khabib Nurmagomedov considere regresar para UFC 300. Con el CEO de UFC, Dana White, adelantando una mega cartelera para el 13 de abril, Chael Sonnen teorizó un posible regreso de Nurmagomedov en esa cartelera.

Pero Cormier, compañero de equipo de “The Eagle” desde hace mucho tiempo, reveló que el ex campeón invicto de peso ligero de UFC, Nurmagomedov, recientemente rechazó una oferta masiva para pelear nuevamente.

“Hicimos un top 30 de los mejores peleadores de UFC de todos los tiempos. Khabib nos dijo que rechazó 40 millones de dólares. Ese tipo dijo 40 millones para regresar y pelear en UFC. No sé a cuántas peleas se refería. No sé lo que quiso decir. Pero él simplemente dijo: ‘Rechacé 40 millones de dólares, hermano’. Termine.’ No sé qué lo impulsaría a regresar si rechazó esa cantidad de dinero hace dos años”.

Cormier dice que Nurmagomedov incluso ha estado evitando la vida bajo los reflectores como entrenador.

«En Abu Dhabi, cuando Islam (Makhachev) luchó, ni siquiera fue, ni siquiera vino a la arena. “Me dijo: ‘Esta noche se trata del Islam (Makhachev)’. Y muchas veces, cuando tienes a un tipo como Khabib, amigo, Khabib ha ido al grano ahora, es uno de esos tipos, no tonterías, es como el maldito (Lionel) Messi y todos esos otros tipos.

“Cuando sale públicamente, es una locura el nivel de atención y estrellato que tiene este hombre. Por lo tanto, tiende a eclipsar a las personas cuando estás cerca de ellas. Ni siquiera fue a Abu Dhabi porque muchas veces se convertirá en el entrenador Khabib, y está tratando de alejarse para asegurarse de no quitarles nada a los muchachos que están dentro del octágono”.