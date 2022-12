Sean O’Malley cuenta a otros luchadores su pequeño secreto para ganar más dinero fuera de la jaula y aumentar su presencia en las redes sociales.

O’Malley tiene una exitosa presencia en las redes sociales y un canal de YouTube en expansión. En definitiva, la capacidad de O’Malley para autopromocionarse ha sido un importante factor que ha contribuido a su estrellato. Ahora da algunos consejos a sus compañeros para que algún día ellos también se encuentren en la misma situación.

«Yo diría que los números se traducen en dinero. Tienes que crecer en las redes sociales. También tienes que ser auténtico. Yo siempre digo comedia. Si puedes hacer reír a alguien, eso siempre es bueno«, dijo en el podcast Believe You Me.

«Así que, con todas mis publicaciones en las redes sociales, cuando hago una publicación patrocinada o lo que sea, no quiero que parezca simplemente: ‘Chicos, comprad esto’. Quiero sacarles una buena risa. A las marcas les encanta. Si puedo hacer un rollo, conseguir un millón de visitas, están recibiendo el valor de su dinero. Así que yo diría, sí, intenta hacer crecer tus redes sociales y ser jodidamente gracioso«.

O’Malley ha encontrado su nicho, pero eso no significa que lo que ha funcionado para él vaya a funcionar para los demás. Lo que está dando es un modelo, pero cada luchador debe encontrar su propia manera de promocionarse. Algunos podrán seguir el camino de O’Malley, mientras que otros dejarán que sean sus combates los que hablen. El mero hecho de tener la habilidad suficiente para estar en la UFC es un buen comienzo.