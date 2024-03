El campeón del peso gallo de la UFC, Sean O’Malley, habló recientemente del problema con las compras de pago por evento.

Sugar» defendió con éxito su título por primera vez frente a su viejo rival Marlon «Chito» Vera en el UFC 299. Tras cinco asaltos, «Chito» se impuso con contundencia. Tras cinco asaltos en los que derrotó con contundencia a «Chito», O’Malley fue declarado vencedor por decisión unánime.

Más recientemente, en un episodio del TimboSugarShow, «Sugar» habló del evento y se preguntó cuántas compras habrá tenido.

«Todavía no he oído, oficialmente, los números de pago por evento, pero una vez que lo haga, os lo haré saber», dijo O’Malley. «Me pregunto si estoy autorizado a hacerlo, tendré que asegurarme y comprobarlo».

El campeón se atrevió a afirmar que el UFC 299 recaudó entre 600.000 y 700.000 entradas de pago por evento. En respuesta, su entrenador, Tim Welch, sugirió que eso equivaldría a más de un millón de compras en los días antes de que la piratería y el streaming se convirtieran en algo tan común.

► Es demasiado fácil» – Sean O’Malley sobre el streaming ilegal

«Sugar» admitió a continuación que casi todas las personas que conoce que ven la UFC se conectan ilegalmente a los eventos de pago por evento de la promoción.

O’Malley reconoció que, en estos momentos, es demasiado fácil retransmitir los eventos en directo. Sin embargo, el rey de las 135 libras se apresuró a dejar claro que él mismo siempre paga por los eventos de pago por evento.

Como cabeza de cartel del evento, «Sugar» señaló que se sentiría mal si no comprara los eventos y los viera legítimamente.

«Todo el mundo que conozco no paga», dijo O’Malley. «En realidad no conozco a nadie, excepto a ti [Welch], que lo compras… Casi todo el mundo que conozco hace streaming ilegal, es demasiado fácil, no es que lo sepa, pero supongo que es demasiado fácil… Los compro porque me sentiría culpable si no lo hiciera, ¿me entiendes? Especialmente estando en mi posición».