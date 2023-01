Sean O’Malley predice campeones UFC a finales 2023

El contendiente de peso gallo de UFC, Sean O’Malley, hizo sus elecciones para los campeones en cada división para fines de 2023.

A medida que comienza el nuevo año, O’Malley se ha colocado en una buena posición para completar su misión de llegar a la cima de la montaña en los próximos meses. Luego de su victoria sobre el ex campeón Petr Yan en octubre pasado en UFC 280 , “Sugar” ahora se encuentra en el puesto número 1 en la escala de las 135 libras.

Y aunque parece que el regreso de Henry Cejudo será el retador al reinado de Aljamain Sterling , O’Malley parece feliz de esperar una oportunidad contra el vencedor a finales de año.

Además de respaldarse para destronar a quienquiera que gobierne su división durante este año calendario, O’Malley espera que otros se unan a él en el club de los nuevos campeones a finales de 2023.

Durante un episodio de podcast reciente , O’Malley repasó cada división en el UFC, y nombró quién espera que tenga el oro esta vez el próximo año.

“Sugar” comenzó en la categoría de peso más ligero de hombres, que verá al actual campeón Deiveson Figueiredo y Brandon Moreno chocar por cuarta vez con el cinturón en juego a finales de este mes.

Pero a pesar de que esos dos nombres permanecen al frente de la división, O’Malley predijo el ascenso de un contendiente diferente en Alexandre Pantoja, quien ganó tres seguidos desde una derrota en 2020 ante Askar Askarov .

“¿Peso mosca? Diré Pantoja. Ha estado en una lágrima últimamente”.

El nativo de Montana luego recurrió a su propia división. Si bien, como era de esperar, se eligió a sí mismo, primero se aseguró de burlarse del ex oponente Pedro Munhoz, en relación con su no contest el verano pasado .

“Peso gallo, Pedro Munhoz. Regresará de ese pinchazo en el ojo y se pondrá a llorar. Probablemente seré campeón del ’35 para fines de 2023″.

10 libras arriba, O’Malley evaluó la imagen del título de peso pluma. Mientras el campeón Alexander Volkanovski se prepara para competir por el cinturón de peso ligero el próximo mes, los contendientes Yair Rodríguez y Josh Emmett competirán por el estatus interino.

A pesar de señalar su creencia de que el campeón de peso gallo Sterling tiene lo necesario para hacer un esfuerzo de campeón, O’Malley respaldó a Volkanovski para retener el título hasta 2023.

“Peso pluma, creo que Alexander, ah, joder. Incluso si pierde ante Islam (Makhachev), supongo que seguirá siendo el campeón de las 145 libras. Realmente no veo a nadie derrotándolo en las ‘145, pero sí lo veo subiendo y quedándose en las ‘155. Pero supongo que no se queda en las ‘155 si no gana, lo que significa que volverá a 145, será campeón allí… O, Aljo sube y pelea contra el ganador de Yair contra Emmett. Puedo ver a Aljo venciendo a esos… Podría ser campeón… Voy a decir Alex, todavía”.

Lo siguiente fue una predicción rápida y común para el trono de peso ligero antes de un análisis más extenso de la situación en el peso welter.

Después de cuestionar la capacidad de Khamzat Chimaev para hacer el peso , O’Malley tuvo una actitud igualmente desdeñosa hacia las posibilidades del campeón Leon Edwards de defender el título. Eventualmente, “Sugar” se decidió por un segundo reinado para Kamaru Usman .

“Peso ligero, Islam (Makhachev). Peso welter, no creo (Chimaev). No creo que haga 170. Creo que es demasiado grande. Belal (Muhammad) es un caballo oscuro, amigo… ¿Quién peleará con Leon a continuación? Quien gane será campeón al final del año… Creo que Kamaru regresa y recupera el campeonato a finales de 2023”.