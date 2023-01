3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SmackDown 13 de enero 2023

WWE SMACKDOWN 13 DE ENERO 2023 .— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y vamos rumbo al nuevo año y Royal Rumble. En el evento estelar, tuvimos una lucha entre Kevin Owens y Sami Zayn, con victoria del primero por descalificación.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 13 DE ENERO 2023

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 3– Sonya Deville como retadora

Sonya Deville ya cayó ante Charlotte Flair e insistirá nuevamente como retadora. Empezaron las retadoras de transición para La Reina, de quien no se espera que vaya a perder el título en esta rivalidad, por lo que no lucimos tan entusiasmados.

► 2– Raquel Rodríguez vs. Liv Morgan

Competente pero un poco indiferente, aunque Raquel necesita reconstruirse un poco después de no poder vencer a Ronda hace un par de semanas y esto cumplió ese propósito. Lo de Liv Morgan todavía deja muchas interrogantes en el aire.

► 1– Xia Li vs. Tegan Nox

Esta lucha no fue nada buena y el público estuvo bastante desinteresado aquí. Muy corto como para que realmente significara algo.

LO MEJOR

► 3– Avanzan las historias rumbo al Royal Rumble

Aunque no hay muchos combates programados para Royal Rumble, al menos se lograron avanzar en las historias de los ya pactados. Bray Wyatt dio una promo concisa y volvimos a la época de los QR, revisitando a sus personajes pasados. Por otra parte, la historia de The Bloodline sigue avanzando, con una secuencia final lógica con el ataque de The Bloodline hacia Kevin Owens.

► 2– Gunther vs. Braun Strowman

Gunther hace todo bien en el ring, aunque el Powerbomb del final no lució tan bien. En todo caso, hubo mucho poderío físico de ambos en este combate y Strowman se ha logrado ganar al público.

► 1 – Kevin Owens vs. Sami Zayn

Como siempre, ambos mostraron gran química en este combate, y aunque el final no ayudó en términos de calidad, sí aportó en cuanto a la historia que están construyendo con la eventual traición hacia Sami Zayn.