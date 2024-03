Se revela fecha y lugar de AEW Double or Nothing 2024

Hay buenas noticias para los fans de la buena lucha libre, especialmente, de AEW, pues la compañía acaba de anunciar el lugar y la fecha en el que se estará realizando uno de sus PPVs más importante del año, denominado Double or Nothing.

► Double or Nothing, de AEW, regresa a sus raíces

Lo interesante del caso es que la edición 2024 de Double or Nothing se realizará este año desde el mítico MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevadas, lugar desde donde se realizó el primer evento de Double or Nothing hace cinco años.

Este año, Double or Nothing 2024 se realizará el domingo 26 de mayo. Mientras que el sábado 25 de mayo, veremos un show en vivo de Collision, también desde la MGM Grand Garden Arena. Sumado a esto, AEW presentará un Dynamite el miércoles 29 de mayo desde el Kia Forum en Los Ángeles, California.

Y el jueves 30 de mayo, se grabará una edición de Collision desde la Acrisure Arena en Palm Springs, California. Los boletos saldrán a la venta este sábado 30 de marzo. Este es el comunicado oficial de prensa emitido por AEW:

«AEW Regresa a Las Vegas para un Doble Show Estelar en el Día de los Caídos



«– El MGM Grand Garden Arena será sede de DOUBLE OR NOTHING el domingo 26 de mayo y AEW: Collision el sábado 25 de mayo

«– AEW: Dynamite regresa al Kia Forum en Los Ángeles el miércoles 29 de mayo, y AEW: Collision debuta en Acrisure Arena en Palm Springs para una grabación especial —

«27 de marzo de 2024 – Hace cinco años, el evento inaugural DOUBLE OR NOTHING de AEW en Las Vegas revolucionó la industria de la lucha libre profesional y propulsó a AEW en su ascenso meteórico alrededor del mundo. Hoy, el CEO de AEW, Tony Khan, anunció que Las Vegas será una vez más la sede del destacado evento DOUBLE OR NOTHING el domingo 26 de mayo, en vivo desde el MGM Grand Garden Arena.

«Como parte del fin de semana de DOUBLE OR NOTHING, «AEW: Collision» de TNT también se llevará a cabo en el MGM Grand Garden Arena el sábado 25 de mayo. Además, “AEW: Dynamite” de TBS se emitirá desde el Kia Forum en Los Ángeles el miércoles 29 de mayo, seguido de una grabación especial de “AEW: Collision” el jueves 30 de mayo en Acrisure Arena en Palm Springs, California.

L»os boletos para los próximos eventos de Las Vegas y Los Ángeles saldrán a la venta este sábado 30 de marzo a través de AEWTix.com, AXS.com y Ticketmaster.com. La información sobre la venta de boletos para “AEW: Collision” en Palm Springs se anunciará pronto. Los fanáticos interesados en oportunidades exclusivas de preventa pueden registrarse para convertirse en AEW Insider visitando www.allelitewrestling.com/aew-insider.

«Acerca de AEW



«Fundada por el CEO, GM y Jefe Creativo Tony Khan en 2019, AEW es una candente promoción de lucha libre profesional que presenta una lista de talentos de clase mundial que inyecta nuevo espíritu, frescura y energía en la industria. “AEW: Dynamite” se transmite todos los miércoles de 8 a 10 p.m. ET en TBS, “AEW: Rampage” se transmite todos los viernes de 10 a 11 p.m. ET en TNT, y “AEW: Collision” se transmite todos los sábados de 8 a 10 p.m. ET en TNT. El contenido multiplataforma de AEW también incluye “AEW Unrestricted”, una serie de podcasts semanales. Para obtener más información, visita Twitter.com/AEW; Instagram.com/AEW; YouTube.com/AEW; Facebook.com/AEW».