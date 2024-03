Scrypts recuerda su vida en el circo antes de WWE

La reconocida Superestrella WWE, Scrypts, quien en el pasado fuera conocido en Raw y SmackDown como Reggie o Reginald, y cuyo nombre real es Sidney Bateman, tiene una historia de vida muy interesante. Y es que, antes de entrar a la lucha libre profesional, este estadounidense de 31 años de edad, nacido en Memphis, Tennessee y con dos hijos, trabajó previamente en el mundo del circo. Fue parte del reconocido mundialmente, el Circo del Sol, el Cirque du Soleil.

Así recordó su pasado y qué lo llevó a ser artista de circo, lo cual, claramente, le sirvió para ser un luchador de estilo aéreo y arriesgado. Estas fueron sus palabras, en una reciente aparición en el podcast Grapple Glory, otro podcast del Miembro del Salón de la Fama WWE, Booker T:

► Scrypts recuerda su paso por el Cirque du Soleil

«Comencé en el circo a los 11 años en St. Louis, Missouri. Era algo que hacía después de la escuela, que me mantenía fuera de problemas… Era una salida para mostrarme a mí mismo y lo que amo hacer, pero también era simplemente una escapatoria. Una escapatoria de toda la pobreza, las drogas, las pandillas, las cosas locas de mi vecindario.

«Hice el cambio del mundo del circo a la WWE. Es increíble lo fácil que fue la transición. A mis ojos, he estado entrenando para este papel durante 16 años. Todo lo que aprendí en el circo me ayudó a prepararme y obtener este lugar en la WWE.



«Durante mi tiempo trabajando con circos, tuve la oportunidad de trabajar con Cirque du Soleil, uno de los circos más grandes y prominentes del mundo. Esta aventura resultó ser más desafiante entre la WWE y el circo. Todo lo que hacía en el circo era mucho más difícil que lo que hago en el ring. Hacerlo aquí en realidad es mucho más fácil para mí porque tengo 16 años de experiencia en el escenario y eso me está ayudando mucho en este campo.

«Creo que mi trabajo en el circo me ayudó a evitar un camino hacia las drogas y la violencia. A los 6 o 7 años, pude ver que mi vida iba en una trayectoria descendente. Tuve que ser parte de un programa juvenil que me emparejó con una mujer mayor como mentora y eso ayudó a cambiar mi vida. Aunque inicialmente me resistí a su ayuda, esta mujer me llevó al circo cuando tenía 11 años y, aunque al principio no entendía completamente lo que estaba presenciando, eventualmente me apasioné por los aspectos acrobáticos. Luego tomé un curso de 10 semanas para enseñarme los conceptos básicos de la acrobacia.

«Entrenamos durante nueve semanas y luego, en la décima semana, hicimos un espectáculo. Eso fue probablemente lo más divertido que he tenido en mi vida. Por primera vez en mi vida, a los 11 años, pude ser un niño, haciendo algo que realmente disfrutaba. No tenía que preocuparme por armas, pandillas, drogas, violencia, juicios ni nada.

«Después de la clase, me invitaron a unirme a un grupo de jóvenes acróbatas llamado St. Louis Arches. Cuando supe que podía ganar dinero haciendo lo que amaba, me inscribí de inmediato. Sin embargo, debido a la burla que enfrentaba de mis compañeros, decidí quedarme con la acrobacia solo durante el verano.

«Años más tarde, cansado del estilo de vida peligroso que llevaba, otra visita al circo me ayudó a cambiar mi vida. Me gradué de la escuela secundaria y pasé el siguiente año entrenando para el circo. La prueba para la escuela de circo se comparó con una prueba para el Centro de Rendimiento de WWE. Debo decir que superé el proceso de una semana y recibí noticias un mes después de que había sido aceptado en el circo.



«Llegué a Montreal, un programa de tres años con el circo. Fueron solo problemas, luchas, peleas. Pero… No iba a volver a St. Louis. Tuve que resistir como acróbata de circo. Y luego, honestamente, lo demás es historia. Después de años como acróbata de circo, firmé con la WWE en 2020″.