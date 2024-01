Scotty 2 Hotty: «Fue muy surrealista pasar de WWE a AEW»

Antaño era muy común ver luchadores saltar de un barco a otro, es decir, de una compañía a otra. Algo así como el mercado de fichajes en el fútbol donde jugadores saltan de un club a otro.

Pues bien, uno de esos casos fue el de Scotty 2 Hotty, que pasó de la WWE a AEW, donde retomá su antiguo nombre de Scott Taylor.

Last night I was able to do this in an arena with my kids in the audience for the first time that they are old enough to remember it.

Thank you to @RealBillyGunn & @TonyKhan for making this happen.

A personal career highlight for me. pic.twitter.com/9q8NndtWbD

— Scott Garland (@TheScottGarland) December 28, 2023