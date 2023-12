Scotty 2 Hotty rompe el silencio tras su debut en AEW

El recordado hombre del gusanito, Scotty 2 Hotty, de actualmente 50 años de edad, y recordado por ser el hombre de «El Gusanito», apareció en el ring de AEW, haciendo su debut en la empresa, en una lucha no televisada previo al pasado Dynamite.

Muchos fans se sorprendieron de verlo, sobre todo, luchando en gran forma de estado físico. Scotty 2 Hotty hizo equipo con los actuales Campeones Mundiales de Tríos AEW, Billy Gunn y Anthony Bowens y Max Caster, del grupo The Acclaimed.

Estos cuatro se enfrentaron y vencieron a Jake Hager, Matt Menard, Austin Gunn y Colten Gunn en un buen combate, que los fans en la Addition Financial Arena, en Orlando, Florida, disfrutaron bastante.

Ahora, a través de su cuenta de X, Scotty 2 Hotty, quien apareció allí bajo su nombre real de Scott Taylor, ha roto el silencio en torno a su aparición inesperada en AEW, diciendo lo siguiente:

«Anoche tuve la oportunidad de realizar esto en una arena en donde, por primera vez, mis hijos estaban viéndome desde la audiencia. Esta es la primera vez que me ven luchar, siendo ya lo suficientemente mayores para entenderlo y recordarlo. Agradezco a @RealBillyGunn y @TonyKhan por hacerlo posible. Un destacado momento personal en mi carrera».

Last night I was able to do this in an arena with my kids in the audience for the first time that they are old enough to remember it.

Thank you to @RealBillyGunn & @TonyKhan for making this happen.

A personal career highlight for me. pic.twitter.com/9q8NndtWbD

— Scott Garland (@TheScottGarland) December 28, 2023