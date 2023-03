Schaub tiene candidato para ‘destronar’ a Jon Jones

Jon Jones despachó a Ciryl Gane de una manera que hizo que algunos se preguntaran si había algún peso pesado que pudiera destronar al nuevo campeón. Brendan Schaub, por su parte, siente que sabe exactamente quién podría finalmente doblegar a “Bones”.

Sin embargo, hay un contendiente en particular que el ex peso pesado de la UFC, Brendan Schaub cree que podría ser la criptonita de Jones. Hablando en un reciente episodio de The Fighter and The Kid, Schaub expresó la opinión de que, por mucho que gente como Miocic, Sergei Pavlovich, o Curtis Blaydes podrían ser rivales difíciles, el mayor desafío para el nuevo campeón, viene en la forma de un sano Tom Aspinall, que ha sido marginado desde que sufrió una lesión en la rodilla contra Blaydes.

“Creo que el caballo negro que puede destronar a Jon sería Tom Aspinall, si su rodilla está sana al 100%. Su boxeo es ridículo, su juego de pies, es rápido, buen cardio, cinturón negro en el suelo, buena lucha. Él es un puñado, pero con su lesión en la pierna, él es todavía un camino fuera “.

Por supuesto, hay muchas partes móviles aquí, que Brendan Schaub puede no estar considerando, a saber, el hecho de que Jon Jones ha declarado que sólo planea luchar una o dos veces más. Si este es el caso, será interesante ver a qué oponentes se acaba enfrentando, y lo selectivo que es en la elección de un enemigo.