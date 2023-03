Se revela probable próximo rival de Nickal

Otro peso medio ha llamado a Bo Nickal después de la reciente victoria del prometedor prospecto de la UFC en su debut, y afirma que está en la línea para luchar contra él a continuación.

En un reciente post de Instagram, el finalista de The Ultimate Fighter 29 Tresean Gore dijo que un enfrentamiento con Nickal está supuestamente en marcha.

“El [UFC] me hizo saber hace unos 4 o 5 días acerca de este potencial match up y estoy todo en y de acuerdo el momento en que la oportunidad se me ofreció!” publicó Gore. “He estado esperando pacientemente mi regreso, ambos recibimos el nombre del otro y ¡eso es todo! ¡¿Cómo se sienten acerca de mí y Bo 10 de julio semana internacional de lucha! La noche en que dos leyendas chocan [Jon Jones] y [Stipe Miocic] ¿qué les parece si abrimos ese Pay per View? ¡¡¡Respeto [Bo Nickal] y las habilidades de lucha libre, pero esto no es un combate de lucha libre !!! ¡¡¡¡Te estoy esperando hermano LETS GOOO!!!! ¡Voy a venir lo mejor que he estado nunca! Manda el contrato!!!”

La victoria de Nickal sobre Pickett siguió a dos victorias consecutivas en la Contender Series de Dana White el año pasado. Hizo su debut profesional de MMA en iKon FC 3 el pasado mes de junio. Gore viene de una impresionante victoria sobre Josh Fremd el pasado mes de octubre después de perder sus dos primeros combates en la UFC, incluyendo una derrota en la final de TUF 29 contra Bryan Battle.

Un enfrentamiento por el título de los pesos pesados entre Jon Jones y Stipe Miocic podría encabezar el UFC 290 durante la Semana Internacional de la Lucha. Nickal contra Gore podría añadirse a una intrigante cartelera en Las Vegas. Un enfrentamiento entre Nickal y Gore tendría sentido para ambas partes. Gore tendría la oportunidad de aumentar exponencialmente el valor de su nombre con una victoria sobre Nickal, mientras que Nickal busca continuar su ascenso gradual en el UFC.

En el momento de escribir estas líneas, Nickal vs. Gore no está previsto. Pero, si las afirmaciones de Gore son ciertas, un anuncio formal podría estar próximo.