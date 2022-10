¿Sasha Banks y Kairi insinúan un futuro combate?

Aunque se especulaba con la posibilidad de que Sasha Banks hiciera su retorno a WWE durante Extreme Rules 2022 para quizá posicionarse como nueva oponente de Bianca Belair por el Campeonato Femenil Raw después de que la monarca retuviera el título ante Bayley en un combate de escaleras que hizo historia, finalmente esto no ocurrió y «The Boss» sigue sin aparecer en la compañía desde el pasado mes de mayo; no obstante, por primera vez fue mencionada durante el evento premium, y eso podría suponer un avance, mientras la ex campeona está trabajando en otros proyectos fuera de la lucha libre.

► Sasha Banks y Kairi Sane tuvieron una rivalidad en el 2020

Mientras sigue al incógnita alrededor de Sasha Banks y Naomi tras su desplante hace unos meses, cada una ha estado trabajando en sus asuntos, aunque de vez en cuando le echan un «guiño» a la lucha libre. Recientemente, The Boss recurrió a sus historias de Instagram, donde compartió un gráfico e insinuó que se enfrentaría a Kairi Sane en un combate, editando una publicación de una lucha que la japonesa tendría en Stardom la próxima semana. La ex Campeona NXT recurrió a su cuenta de Twitter y reaccionó a la publicación.

En este punto, Sasha Banks parece estar pesando otras opciones para continuar su carrera, a pesar de que en teoría tiene contrato con WWE. Habrá que esperar y ver si algún día se dará este enfrentamiento, considerando que The Pirate Princess actualmente está luchando en su natal Japón, luego de pasar tres años de su carrera en WWE.

Sasha Banks y Kairi Sane fueron parte de una larga rivalidad en el 2020 que también involucró a Bayley y Asuka, justo antes de que Kairi concluyear su contrato con WWE.