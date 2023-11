Santos Escobar traicionó a Rey Mysterio y lo atacó

En la más reciente edición de SmackDown, vimos cómo Rey Mysterio abrió el show diciendo que Logan Paul le había ganado el Campeonato de los Estados Unidos WWE con trampa.

Sin embargo, Carlito apareció al poco tiempo a interrumpir a Mysterio y le dijo que no culpara a Logan, sino a Santos Escobar, pues este había dejado en el ring la manopla que usó Logan para golpear al enmascarado y ganarle con trampa.

