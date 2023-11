SmackDown: Asuka se une a Damage CTRL

El SmackDown de esta noche finalizó de forma realmente sorpresiva, dejándonos a todos más preguntas que respuestas. Y es que, temprano en la velada, Bianca Belair había anunciado con gran alegría, que iba a hacer equipo con Charlotte Flair y Asuka para enfrentarse a tres miembros de Damage CTRL.

Finalmente, quienes entraron al ring fueron Bayley, la Campeona WWE, Iyo Sky y Kairi Sane, la japonesa que retornó a la empresa tras más de tres años y que hizo las paces con Bayley en este show para poder estar en Damage CTRL.

Sin embargo, el combate terminó sin resultado, cuando, de la nada, Asuka le robó el relevo a Belair, quien estaba por conseguir la victoria, y la atacó con su Blue Mist en toda la cara.

Asuka luego se abrazó con Kairi Sane y las demás miembros de Damage CTRL se unieron al abrazo. El réferi ordenó el fin de la lucha y luego, Charlotte Flair, Shotzi y Bianca Belair fueron atacadas brutalmente por la nueva versión de Damage CTRL.

#DamageCTRL is looking stronger than ever. @WWEAsuka 🤝 @Iyo_SkyWWE 🤝@itsBayleyWWE 🤝 @ImKingKota 🤝 @KAIRI_official

The landscape of #SmackDown has changed… pic.twitter.com/H7McaQrWbG

— WWE (@WWE) November 11, 2023