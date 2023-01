Cory Sandhagen está llamando a la puerta de otra oportunidad por el oro de la UFC, pero en su camino hay un peleador que no ha impresionado exactamente al ex retador interino al título de peso gallo.

En el evento principal de UFC Fight Night 219 en el UFC Apex en Las Vegas, Sandhagen se enfrenta a Marlon Vera en una pelea clave de peso gallo programada para cinco asaltos.

Aunque Vera está en una racha de cuatro victorias que incluye detenciones de los ex campeones de UFC Frankie Edgar y Dominick Cruz, Sandhagen no cree que el enfoque de victoria de su próximo oponente sea sostenible.

“No realmente, honestamente. Creo que la forma en que ha estado ganando no es una forma confiable de ganar. Cuando pienso en algunos de los mejores peleadores del mundo o en lo que me imagino tratando de convertirme, cuál es el mejor peleador del mundo, no implica muchas victorias poco confiables. Implica vencerlos estratégicamente en cada momento y tener formas muy confiables de ganar.

Ya sea como derribos, ya sea solo por ser un mejor kickboxer, ya sea por sumisión, sea lo que sea, no creo que pueda perder la mayor parte de la pelea y luego atrapar a la persona en una de las últimas rondas. … No creo que vaya a funcionar en mi contra, y así es como me siento con respecto a su estilo”.

Sandhagen apunta a las oleadas tardías de Vera contra Rob Font y Cruz que llevaron al peleador nacido en Ecuador a la victoria. En el transcurso de cinco rondas programadas en su próxima pelea, Sandhagen tiene la intención de usar todo el tiempo que sea necesario para demostrar que es el mejor peleador que es capaz de una victoria limpia con una estrategia efectiva mientras busca su segunda victoria consecutiva después de un paro de Song Yadong en septiembre.