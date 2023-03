Sandhagen analiza situación de división gallo UFC

Cory Sandhagen no espera que la UFC conceda la próxima oportunidad por el título del peso gallo a ningún peleador de primera fila que no se llame Sean O’Malley.

Sandhagen apareció en Ariel Helwani’s The MMA Hour para recapitular su victoria sobre Vera, y cuando se le preguntó acerca de la probabilidad de que se enfrente a Dvalishvili a continuación, el luchador de 30 años de edad, argumentó que la pelea tiene sentido claro sobre la base de la imagen del título de peso gallo.

“Creo que – sí, quiero decir que realmente no sé por qué no lo haría, no sé con quién más Merab realmente tiene que luchar“, respondió Sandhagen. “Porque tanto Cejudo como Sterling parecen ansiosos por pelear con O’Malley contra, ya sabes, definitivamente yo o definitivamente Merab.

Parecen muy interesados en el combate contra O’Malley. Así que, quiero decir, no sé por qué esos dos no irían con un O’Malley. A menos que la UFC no quiere O’Malley para luchar por el cinturón, que creo que lo hacen. No creo que intenten arruinar la oportunidad de O’Malley de ganar el título. Sí creo que Merab es el mejor oponente”.

O’Malley ocupa actualmente el número 2 de la clasificación del peso gallo de la UFC tras derrotar a Petr Yan por decisión dividida en el UFC 280. Sandhagen ya había descartado la posibilidad de que O’Malley, de 28 años, recibiera una oportunidad por el título, pero la popularidad que “Sugar” ha adquirido entre los aficionados a las MMA, unida a su reciente éxito en la jaula, parecen haber dejado a O’Malley contento a la espera de su oportunidad por el título del peso gallo.

Aparte de la espera de O’Malley por una oportunidad por el título, la llamada de Sandhagen a Dvalishvili también tiene sentido porque el georgiano y el campeón del peso gallo de la UFC, Aljamain Sterling, han indicado en repetidas ocasiones que no tienen intención de luchar entre sí. El “Funk Master” defenderá su título contra Henry Cejudo en UFC 288, y existe la posibilidad de que Sterling ascienda al peso pluma si gana ese combate.