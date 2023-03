Dariush crítica a Makhachev: No quiere arriesgarse

Beneil Dariush, aspirante a ser campeón del peso ligero de la UFC, ha arremetido contra Islam Makhachev por considerar la posibilidad de ascender al peso welter.

Tras su victoria sobre Charles Oliveira el año pasado, Islam Makhachev se convirtió en el nuevo campeón del peso ligero de la UFC. En febrero, Makhachev derrotó a Alexander Volkanovski y retuvo el cinturón.

Muchos se han preguntado qué será lo próximo para la estrella de Daguestán. La opinión popular, al menos en las 155 libras, es que se enfrentará al ganador del próximo combate entre Beneil Dariush y Charles Oliveira.

Sin embargo, Islam causó un poco de revuelo en las redes sociales recientemente cuando tuiteó que estaría interesado en subir al peso welter para enfrentarse a Leon Edwards. El británico, como sabemos, derrotó recientemente a Kamaru Usman para retener su campeonato en las 170 libras.

Durante una entrevista reciente, Dariush señaló lo decepcionado que estaba al enterarse de esta noticia.

“No lo entiendo. ¿Qué pasa con las defensas del título?” dijo Dariush. “No sé qué está pasando con él. ¿Por qué? Tal vez él está teniendo dificultades para hacer el peso en ’55 y él es como, ‘Vamos a ir a ’70 y relajarse.’ Honestamente, no lo entiendo. Creo que tiene que centrarse en su división. Hay un montón de buenos peleadores en esta división… No sé por qué está tratando de huir a otras divisiones.

DARIUSH VA TRAS MAKHACHEV

“Alguien me mostró eso y yo sólo puse los ojos en blanco … No sé lo que pasa por la mente de estos chicos. Pero lo entiendo. Trabajaron tan duro para conseguir este cinturón y ahora no quieren arriesgarlo y perderlo, ¿verdad?”. Añadió Dariush. “Pero así no es como se mantienen activas las divisiones… Están todos estos tipos esperando en la puerta”.