Samoa Joe explica famoso empujón a MJF en WWE NXT

Entonces, nadie hubiera esperado que aquel momento que apenas llamó la atención se convirtiera en parte de una rivalidad por un título mundial de otra compañía, pero aquel empujón de Samoa Joe a MJF cuando uno era Campeón NXT y el otro solo un extra en un programa los llevó a ambos a enfrentarse esta pasada noche por el Campeonato Mundial AEW en Grand Slam 2023. Al final, o al menos de momento, el victorioso fue The Devil. Aunque The Samoan Submission Machine sigue siendo el Campeón Mundial Televisivo ROH.

