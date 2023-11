Con 569 días, Samoa Joe es el luchador que más tiempo ha tenido consigo el Campeonato Mundial Televisivo de Ring of Honor en la grandiosa historia de ROH. El récord hasta ahora lo tenía Jay Lethal con 567 días, en un reinado que fue del 4 de abril de 2014, cuando venció a Tommaso Ciampa en Supercard of Honor VIII, hasta el 23 de octubre de 2015, cuando fue destronado por Roderick Strong en Glory By Honor XIV.

► Samoa Joe, el rey de la televisión

The Samoan Submission Machine dio inicio a su etapa como monarca el 13 de abril de 2022 destronando a Minoru Suzuki en AEW Dynamite.

Y desde entonces ha superado a 17 oponentes que repasamos a continuación para celebrar este hito con ayuda de los registros de Cagematch.

Trent Beretta – Rampage – 27.04.2022

– Rampage – 27.04.2022 Jay Lethal – ROH Death Before Dishonor 2022

– ROH Death Before Dishonor 2022 Josh Woods – Rampage – 14.09.2022

– Rampage – 14.09.2022 Bryan Cage – Dynamite – 02.11.2022

– Dynamite – 02.11.2022 Juice Robinson – ROH Final Battle 2022

– ROH Final Battle 2022 Tony Deppen – ROH – 25.02.2023

– ROH – 25.02.2023 Cheeseburger – ROH – 26.02.2023

– ROH – 26.02.2023 Mark Briscoe – ROH Supercard Of Honor 2023

– ROH Supercard Of Honor 2023 Colt Cabana – ROH – 12.04.2023

– ROH – 12.04.2023 Christopher Daniels – ROH – 26.04.2023

– ROH – 26.04.2023 Blake Christian – ROH – 06.05.2023

– ROH – 06.05.2023 Matt Sydal – ROH- 04.06.2023

– ROH- 04.06.2023 Dalton Castle – ROH Death Before Dishonor 2023

– ROH Death Before Dishonor 2023 Shane Taylor – AEW All Out 2023

– AEW All Out 2023 Willie Mack – Collision – 14.10.2023

– Collision – 14.10.2023 Tony Nese – AEW Battle Of The Belts VIII

– AEW Battle Of The Belts VIII Rhett Titus – Collision – 28.10.2023

De momento, se desconoce cuando va a tener Samoa Joe su próxima defensa. A modo de curiosidad, es la primera ocasión en que sostiene este título, pero antaño, durante la década de los 2000, fue Campeón Mundial ROH y Campeón Pure ROH. Entre estos reinados y la actualidad, en otras empresas, fue Campeón Mundial de Peso Completo TNA, Campeón de la División X de TNA, Campeón NXT y Campeón de Estados Unidos en WWE o Campeón TNT en AEW.

Y cabe mencionarse que ahora mismo no está enfocado únicamente en defender su cinturón sino que sigue persiguiendo el Campeonato Mundial AEW. Tampoco se sabe cuando podría tener una nueva oportunidad pero lo veremos próximamente. Además, no es el único que quiere tenerla, pues tras MJF están también Wardlow o Powerhouse Hobbs; sin olvidar que Jay White tendrá la suya en Full Gear. Una situación tremendamente interesante.