Cartel completo de IMPACT! Turning Point 2023

La última vez que Impact Wrestling emitió una edición de Turning Point fue hace casi dos años, desde el Sam’s Town Live de Sunrise Manor (Nevada, EEUU). Hoy, de nuevo vía Impact Plus, pero grabada hace una semana en Glasgow (Escocia), veremos nueva entrega de Turning Point.

Y su importancia dentro del contexto actual de Impact la hace mucho más interesante que aquella de 2021. Turning Point 2023 supone la parada «premium» de la empresa en su gira por las islas británicas, que ya concluyó el pasado domingo con bastante éxito de público. «Invasion Tour» que marca un nuevo punto de candencia para la promotora, encaminada hacia su regreso a los orígenes, cuando en enero se denomine otra vez TNA.

Turning Point 2023 quiso ser un evento localista en buena parte, con implicaciones de nombres punteros de la escena, caso de Will Ospreay, Alex Windsor o Leon Slater; este último hoy ya bajo contrato con Impact. De alguna forma, cita histórica para el producto, cuyo título puede cobre mucho sentido de cara al futuro de la empresa.

Como expuse, Turning Point se grabó el pasado 27 de octubre, al amparo del Walker Dome de Newcastle (Inglaterra), y tuvo este menú luchístico (evitaremos dar «spoilers» hasta la emisión del show).

