Samoa Joe recuperó el Campeonato TNT de manos de Darby Allin en el Dynamite de esta semana. Ambos se enfrentaron en una lucha Súper Libre, la cual no anda lejos de una pelea real, un escenario en el cual el monarca cree que su oponente acabaría en el hospital, según señala en su reciente entrevista con WrestleZone. No está claro cómo va a continuar su rivalidad, o si va a hacerlo, después de este reciente combate. Veremos qué novedades tenemos próximamente.

► Samoa Joe critica a Darby Allin

“Quiero decir, creo que el análisis es acertado. Sale antes de que suene la campana y me ataca con patinetes y tiene su pequeña distracción sentada en el ringside. Fue una ridícula farsa de combate. Creo que todo el mundo en su corazón realmente lo sabe. Nadie estaba mirando ese combate y diciendo que era bueno justo entre estas dos personas, pero entiendo estas cosas. Ya sabes, cuando acumulo poder, parece que las estructuras de poder comienzan a encontrar formas inusuales de poner estos obstáculos en el camino. Esto no es nada diferente. Incluso entrando en este combate, ya sabes… cualquier día de la semana que termine en Y, pones a Darby Allin en un ring conmigo en una pelea directa, lo pongo a dormir. Sería malo para él. Estaría en el hospital, ¿sabes? Pero le das sus juguetes y sus armas, es un oponente un poco más formidable. No sorprende que, de repente, esta estipulación de No Holds Barred aparezca de la nada. Están tratando de ponerlo en igualdad de condiciones, pero está bien, estamos listos para eso”.

¿Qué te parece la rivalidad de Samoa Joe con Darby Allin?