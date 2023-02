Jeff Cobb estuvo cerca de firmar con WWE en 2021

Justo antes de Royal Rumble 2023, Jeff Cobb no descartaba formar parte del Evento Premium de la WWE. Finalmente, no lo hizo, pero aquello nos hizo acordarnos de cuando en 2022 dio a conocer que en 2021 podría haber firmado con la compañía si solo lo moviera el dinero. Hoy contiuamos tirando de este hilo pues el luchador se acordó de aquello en una reciente entrevista con WrestlingNews.

► Jeff Cobb, cerca de WWE

“Simplemente sucedió, justo antes de la pandemia en 2020, comencé a recibir llamadas telefónicas. William Regal me llamaba. Brian Kendrick me llamaba. Canyon Ceman. Siempre estoy abierto a hablar con la gente y tener conversaciones. Esto fue cuando New Japan y yo estábamos resolviendo una situación contractual. Al mismo tiempo, AEW también me ofreció un contrato. Esta es la primera vez que alguna vez me sentí com:, ‘Oh, Dios mío’. Yo era la chica nueva en la escuela secundaria y todos los chicos querían estar conmigo. Fue realmente genial.

“Me acerqué mucho, tal vez en el verano de 2021, hice un FaceTime con Canyon Ceman un par de veces, tal vez en junio o julio, y estuvo bastante cerca. Escuché lo que ofrecían y al final del día, elegí lo que estaba haciendo en lugar de ir tras el dinero. Al final de el día, puedo ganarme la vida en Japón y hacer un par de apariciones aquí y allá. Puede que no sea como el dinero de WWE de The Rock, pero soy un tipo de bajo mantenimiento.

“No necesito millones y millones de dólares, aunque la gente dice: ‘Eres un estúpido por no tomarlo’. Lo bueno de esto es que, unos meses después de un montón de conversaciones con Canyon, lo despidieron y se produjeron una gran cantidad de despidos. Mirando hacia atrás, creo que tomé una buena elección porque si iba allí, seis meses después podrían haberme despedido y habría tenido que volver a otras compañías para conseguir trabajo. New Japan definitivamente se ocupó de mí durante la pandemia cuando no tenían que hacerlo. Todavía nos pagaban. Si me son leales, estoy va a ser leal a ellos”.

¿Te gustaría ver a Jeff Cobb en la WWE?