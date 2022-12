Por primera vez desde su paso al bando técnico, Wardlow fue derrotado individualmente. Este miércoles, como estelar de AEW Dynamite, «Mr. Mayhem» tuvo la oportunidad de vengarse de Samoa Joe y de paso recuperar el Campeonato TNT, pero el veterano fue demasiado para él.

Y Joe, como afrenta extra, cortó la coleta de Wardlow, quien quedó cual humillado samurái en mitad del ring. Algo que acabó por encender a Darby Allin, pues este, monopatín en mano, hizo que Joe abandonara el ring. Una secuencia que terminó con Allin alzando el Campeonato TNT.

Claro indicio de lo que en las últimas horas Tony Khan ha confirmado: Joe pondrá sobre la mesa dicho oro ante Allin. De escenario, el siguiente episodio de Dynamite, cuando, recordemos que estos gladiadores ya se vieron las caras anteriormente durante el capítulo de este programa del pasado día 7.

A celebrarse en la Climate Pledge Arena de Seattle (Washington), el Dynamite de este próximo 4 de enero presenta por ahora dos combates.

