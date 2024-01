Samoa Joe, Campeón AEW: El análisis de Jeff Jarrett

Jeff Jarrett él mismo lo ha sido en varias organizaciones -Campeón Mundial de Peso Completo WCW o Campeón Mundial de Peso Completo NWA- y ha visto a incontables campeones del mundo a lo largo de su carrera. ¿Qué piensa de Samoa Joe como nuevo Campéon AEW? La respuesta la encontramos a continuación tomando las declaraciones que hace en el episodio más reciente de My World.

► Samoa Joe, Campeón AEW

«¿No es simplemente asombroso, la antigua lección que me dio Randy Savage? ‘Double J, quédate en el barco’. Permanece en el juego. Así que felicidades, hombre. No puedes decir que esto sea solo una historia de perseverancia y dejarlo ahí, sino también de oportunidad. Solo tienes que mirar; Joe y yo estábamos hablando el otro día. Él llegó en la primavera de 2022 y tenía una película en camino, así que estuvo fuera por un tiempo, poco después de su debut. Pero al verlo avanzar, por así decirlo, y el impulso que tenía, recuerdo la comida que tuve con Mick Foley en Long Island alrededor del 2003, tal vez, y fue cuando hablamos sobre todo tipo de jóvenes talentos. No sé exactamente en qué punto está en su carrera, pero había visto algunos episodios del programa, y obviamente mencionó a AJ Styles, pero también mencionó a Samoa Joe. Esa fue la primera vez que escuché de él. No puedo decir que me lo presentara, pero sí puedo decir que fue muy elogioso con él.

«Se nos presentó la oportunidad, y Joe, supongo que su contrato con ROH básicamente expiró y él quería unirse, así que trajimos a Joe. No hace falta decir lo que pienso sobre Joe. Pasó más de un año sin ser derrotado, con muchas propuestas e ideas y ángulos. Por supuesto, todos querían ser el primero en vencer a Joe, y simplemente nunca pareció correcto. Pensé, no tenemos la oportunidad con un tipo como Joe, y mi respuesta predeterminada fue: Joe puede ganar y seguir ayudando a que otros luchadores destaquen. Eso es un arte. Me lo enseñaron de muchas maneras diferentes, tanto mi padre como Jerry Lawler, pero es muy cierto. Si no puedes hacer eso realmente, no creo que puedas llegar al siguiente nivel. Es fácil ganar y destacarte.

«Es aún más difícil ganar y destacar a tu oponente. Pero Joe podía hacerlo, y seguimos adelante, sin un final claro sobre quién lo iba a vencer, y luego esa rápida conversación en Orlando con Dave Hawk, el representante de Kurt, que dijo: ‘Oye, creo que tienes una oportunidad si quieres que Kurt se una’. Cómo se juntó todo eso y la trilogía de Kurt y Joe, pero estoy encantado de que Joe tenga esta oportunidad. Pero él lo sabe tan bien como yo, ahora comienza el trabajo duro. Está bajo el microscopio en todos los sentidos imaginables, especialmente cuando miras el 2024 y la hiper crítica y los elogios, es… es una olla de agua hirviendo, sin importar qué. Pero Joe está listo para ello, así que tiene trabajo por delante, pero felicidades a Joe, sin duda.»