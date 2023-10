Las secuelas del cierre de NXT UK hace ya más de un año se dejan notar sobre los grandes focos de WWE, cuando varios talentos adscritos a esa marca quedaron desamparados. Pero lejos de resultar un problema, por la calidad de todos, están haciendo interesantes aportaciones al producto, caso de JD McDonagh.

El irlandés, en sus inicios pupilo de Finn Bálor, busca incansablemente ser aceptado como miembro de The Judgment Day, pero por ahora, no lo acredita con resultados sobre el ring. Ayer, durante Raw, perdió ante Seth Rollins, para acabar después recibiendo un par de Crossroads por parte de Cody Rhodes.

Sin embargo, parece que WWE ha decidido concederle una oportunidad de ganarse el respeto de Bálor y los suyos. Con el bagaje presente de que venció a Sami Zayn en el episodio de Raw del pasado 4 de septiembre, McDonagh tendrá nuevo duelo contra el canadiense, ahora como parte de Crown Jewel.

Encuentro que formará parte del «Kickoff», establecido para una hora antes del inicio oficial de la cita. Apuntar que se trata del primer mano a mano de McDonagh en un «premium live event» del elenco principal de WWE.

Entramos en semana saudí de WWE. Este sábado 4 de noviembre, desde la Mohammed Abdu Arena de Riad, tendrá lugar Crown Jewel 2023, con el siguiente menú luchístico.

[Kickoff]

THIS SATURDAY on the #WWECrownJewel Kickoff@SamiZayn goes one-on-one with @jd_mcdonagh! pic.twitter.com/8F8FA2ii55