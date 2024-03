Sami Zayn: «Los fans de WWE subestiman lo que soy capaz de hacer»

Recientemente, la Superestrella WWE, Sami Zayn, declaró que le decepcionó que los fans no vieran con buenos ojos su victoria ante Chad Gable en el Gauntlet Match de hace unas semanas en Raw, para convertirse oficialmente en el retador número uno al Campeonato Intercontinental WWE de Gunther para WrestleMania 40.

Y ahora, en una reciente entrevista con el video podcast Wrestle Binge de Sports Keeda Wrestling, Zayn ha sorprendido al revelar que se siente mal porque los fanáticos lo subestiman, y cree que él ya ha demostrado, tanto en WWE como en todos los años de su carrera, que no siempre será el inferior, el desvalido o el underdog, pues tiene con qué lograr grandes victorias y con qué ser superior a otras Superestrellas WWE. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

► Sami Zayn describe su batalla constante con su mentalidad de ser inferior

«Siento que, de cierta manera, este es un tema recurrente a lo largo de mi carrera, tal vez a lo largo de mi vida, de hecho. Es como esta batalla constante por demostrarte a ti mismo, y sin importar lo que hagas, parece que nunca es suficiente.

«A pesar de los años de trabajo que he dedicado al arte de la lucha libre profesional, siento que algunos fanáticos regularmente subestiman lo que soy capaz de hacer. Me presenté y luché en el evento estelar de WrestleMania el año pasado, algo que muchas personas nunca creyeron que lograría hacer. He sido honesto acerca de lidiar con dudas como Superestrella de la WWE. Ahora quiero saber cuándo la gente dejará de ver mi éxito como mera suerte.

«Quizás simplemente soy una de esas personas que siempre serán un poco subestimadas. Pero he aprendido a hacerlo funcionar para mí a lo largo de mi carrera, así que no es la primera vez que me dicen: ‘No puedes’. Y tampoco creo que sea la primera vez que demuestre a la gente lo contrario, porque creo que ese título vendrá a casa conmigo en Filadelfia».