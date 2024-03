3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 27 de marzo 2024

AEW DYNAMITE 27 DE MARZO 2024 .— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, y tuvo algunos combates interesantes. En el evento estelar, Swerve Strickland derrotó a Konosuke Takeshita y se convirtió en el retador número uno al Campeoanto Mundial AEW.

AEW DYNAMITE 27 DE MARZO 2024

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 1- División de parejas AEW, estancada

Lamentablemente, la división por equipos de AEW ya no tiene tanta relevancia como tuvo en un inicio, y no hay mucho espacio en los programas para rivalidades largas, intensas, concretas, y con profundidad. Si bien se armó un torneo por el retiro de Sting y la vacancia de los títulos, pero con las lesiones, disoluciones y el énfasis en la división de tríos, la división en parejas ha quedado un poco corta en cuanto a la cantidad de equipos, por lo que no resultaría nada raro en este punto que los Young Bucks salgan (una vez más) como Campeones.

LO MEJOR

► 3- The Young Bucks vs. Isiah Kassidy y Marq Quen

Un buen combate, sin duda, y fue bueno ver a los de Private Party lucirse en televisión por un buen rato. Ojalá que esto les dé el impulso que necesitan a futuro, teniendo en cuenta que el resultado no les fue favorable en esta ocasión.

► 2- Swerve Strickland vs. Konosuke Takeshita

Un buen evento estelar y en el que ambos se lucieron. Takeshita es un luchador con bastantes herramientas, ya que golpea fuerte y tiene un buen llaveo; Swerve, por su lado, ha mejorado bastante desde su llegada a AEW, y poco a poco se está metiendo al público en el bolsillo, y probablemente va a necesitar de ellos para su desafío contra Samoa Joe.

► 1- Will Ospreay vs. Katsuyori Shibata

Un gran combate que tuvo de todo. Desde su llegada a AEW a tiempo completo, Will Osprey no ha hecho otra cosa más que dar combatazos. Por su parte, Katsuyori Shibata también mostró lo suyo y lo que se vio en el ring puede enamorar hasta al fanático más casual.