Sami Zayn: «¡Los buenos viejos tiempos volvieron!»

Sami Zayn celebra con los fanáticos de WWE el gran momento presente que vive la compañía después de precisamente haber contado con The Rock en el último episodio de SmackDown. Al término de este, «The Underdog from the Underground» tomó el micrófono para hablar al respetable, como vemos a continuación.

Sami Zayn's promo following #SmackDown last night. Zayn puts over the current roster in a big way. 📽️ – Vlog Warriors. pic.twitter.com/NpZgs7sZs9 — Wrestle Features (@WrestleFeatures) February 3, 2024

► El presente de WWE

«Ha sido una noche bastante intensa para todos aquí, diría yo. Quiero decir, ¡acabo de ver al líder de la mesa frente a frente con The Rock! Pero permítanme contarles un pequeño secreto, Birmingham. Esa no es la razón por la cual esta noche fue especial. Porque tan sorprendente como pueda sonar lo que estoy a punto de decir, es la verdad. Somos súper, súper afortunados de que la estrella más grande, tal vez en la historia de este negocio, The Rock, haya regresado a la WWE.

«Pero créanme cuando les digo que The Rock también es tan afortunado de tener la WWE. Cuando digo eso, me refiero a cada uno de nosotros en el vestuario, ya sea Sami Zayn o Drew McIntyre, o Cody Rhodes o Seth Rollins, o Becky Lynch, o la Bloodline. En este momento, tienen al mejor grupo de luchadores en décadas y esto no es solo especial para ustedes. Es especial para todos nosotros. Porque durante años y años, nuestra generación, los chicos que han estado dando todo noche tras noche, hemos tenido que escuchar constantemente a la gente hablar de los buenos viejos tiempos. Los buenos viejos tiempos. Los buenos viejos tiempos.

«Bueno, tengo noticias para ustedes. Esta noche, 10,000 personas llenaron este recinto en Birmingham. Para ver a los mejores artistas del mundo. Así que tengo noticias para ustedes y para todos. Para ver a los mejores artistas dramáticos del mundo. Así que tengo noticias para ustedes y para todos. Los buenos viejos tiempos están aquí, en este momento.»