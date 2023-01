Sage Northcutt anuncia regreso a ONE Championship

Por primera vez en lo que serán casi cuatro años, Sage Northcutt entrará a la jaula para pelear. Northcutt (11-3) ha sido reservado para una pelea de peso welter contra Ahmed Mujtaba (10-2) en ONE Championship Fight Night 10 en mayo.

Los funcionarios de promotora anunciaron el enfrentamiento el lunes inmediatamente después de un informe inicial de Sports Illustrated .

ONE Fight Night 10 será el debut de la empresa en los Estados Unidos. El cartel se llevará a cabo el 5 de mayo en el 1STBANK Center en Broomfield, Colorado, cerca de Denver, y se transmitirá en Amazon Prime Video. En el evento principal, el campeón de peso gallo Demetrious Johnson pone su título en juego en una trilogía de revancha con Adriano Moraes.

Northcutt, de Houston, causó sensación al principio de su carrera con Legacy FC, cuando fue seleccionado como parte del episodio debut de “Dana White: Lookin’ for a Fight”. Firmó con el UFC en 5-0 y ganó sus dos primeras peleas con un TKO y sumisión.

Luego cayó en una mala racha con derrotas por sumisión ante Bryan Barberena y Mickey Gall en dos de sus siguientes tres. Pero tuvo una racha de tres peleas durante ocho meses en 2017-2018. Aunque tenía marca de 6-2 en el UFC y en una racha, el UFC decidió dejarlo ir cuando terminó su contrato. Northcutt firmó con ONE Championship en un movimiento de alto perfil.

Hizo su debut en ONE en mayo de 2019, subiendo una categoría de peso con 185 libras. Pero las cosas terminaron rápidamente en Singapur para Northcutt. Cosmo Alexandre lo noqueó con un golpe en 29 segundos. Un regreso planeado en abril de 2021 contra el ex campeón Shinya Aoki no sucedió para Northcutt debido a sus secuelas de COVID-19, y ha permanecido fuera de acción desde entonces.

Mujtaba ha peleado para ONE desde 2016 y tiene marca de 4-2 para la promotora, incluidos los resultados consecutivos de primer round. Noqueó a Raahul Raju en 56 segundos hace casi dos años. Luego, después de un largo descanso, sometió a Abraao Amorim en noviembre pasado.