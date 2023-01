Habría un plan B para Roman Reigns en WrestleMania 39

WrestleMania 39 se llevará a cabo el 1 y 2 de abril, y nunca se sabe qué hará WWE para hacer todo lo posible, aunque tiene un gran predicamento en sus manos, ya que resulta que The Rock anunció que no estará listo para el rumorado combate contra Roman Reigns, y ahora se barajan alternativas para un reemplazo en el estelar de una de sus noches.

► Habría una oferta sobre la mesa para Steve Austin para enfrentarse a Roman Reigns

Al respecto, y además del desfile de nombres de potenciales rivales para Roman Reigns, tales como Cody Rhodes, Seth Rollins o Sami Zayn (no hay más opciones tampoco), Sean Ross Sapp informó vía Fightful Select que WWE ofreció un combate de WrestleMania a Steve Austin para que luche contra el Jefe Tribal por una gran suma de dinero, sin especificar montos.

“Fightful Select se enteró de que se lanzó una idea a la interna para un “gran oponente” para Stone Cold Steve Austin, que se le dijo a Fightful Select que era Roman Reigns. Se nos dice que, como mínimo, se acercó al campamento de Austin con la posibilidad de que sucediera, lo que se dijo que había sido por una suma de dinero “enorme”. En el verano de 2022, Fightful informó que Austin recibió un trato que no era tan atractivo desde el punto de vista financiero. Aquellos con los que hablamos en WWE afirmaron que no habían recibido respuesta sobre si la oferta más reciente fue aceptada o no, y otra fuente indicó que se ofreció otro “gran nombre” a Austin en los meses anteriores.”

Steve Austin luchó contra Kevin Owens el año pasado, pero la misma fuente reveló que incluso hasta el mismo día del evento era duda para luchar, aunque eventualmente terminó apareciendo en las dos noches. En todo caso, habrá que ver cómo se desarrollan los eventos en las próximas semanas, pero ciertamente WWE está buscando un gran nombr que supla a The Rock como el atractivo rival para Roman Reigns en WrestleMania 39.