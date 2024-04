Ryback ataca a CM Punk por su ego

Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, en este momento, hay un gran cruce de opiniones en redes sociales entre los fanáticos, pues CM Punk habló cosas muy negativas de AEW, y por su parte, respetando la experiencia de Punk, Rhodes dijo que no podía estar de acuerdo, pues a él le fue muy bien en AEW y considera que Tony Khan sí es un gran jefe, algo contrario al o señalado por Punk.

Eso sí, Rhodes aseguró que no era un ataque hacia Punk, a quien amaba demasiado, así como ama a los enemigos, si se quiere, de Punk, que en AEW fueron The Elite (Matt Jackson, Nick Jackson, Kenny Omega y Hangman Adam Page).

Pues bien, en medio de todo este alboroto y guerra en redes sociales de los fans, un exWWE como lo es Ryback, quien ha acusado en el pasado a CM Punk de sabotear su carrera en WWE, entre muchas otras cosas, se unió a la fiesta de comentarios y dio su opinión negativa acerca de CM Punk de la siguiente manera:

One guy is a good human being and wants the best for the business and the other is an egotistical, psychotic, lying, manipulative fucking coward. @CMPunk https://t.co/0xe80itFvs

