Dos de las más grandes fighuras de WWE en su historia, Roman Reigns y The Rock, estuvieron recientemente en el reconocido programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, en donde promocionaron las dos noches de WrestleMania 40.

Allí, ambos aseguraron que estarán más que contentos una vez que humillen a Cody Rhodes doble en WrestleMania 40. Primero, cuando ambos lo venzan en esa lucha en donde Rhodes tendrá como aliado a Seth Rollins, y luego, cuando Roman Reigns derrote a Cody Rhodes para retener el Campeonato Universal Indisputable WWE y cierre así el libro de historia. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Roman Reigns y The Rock, confiados de vencer en WrestleMania 40

«Creo que Cody está leyendo el libro equivocado en este momento. No nos importa su historia. Es gracioso porque tú [The Rock] me lo dijiste hace mucho tiempo. En el negocio de la lucha libre, no hay una lista de llamadas como ‘Él es el número uno, él es el número dos’, así que todos en nuestro elenco creen que son el número uno.

«Es como un tanque lleno de tiburones. Todos están tratando de eliminar a los demás. Este tipo me ha estado persiguiendo durante dos años. Lo he vencido. Ya hemos cruzado este puente. Aquí es donde cerramos completamente el libro sobre este tipo y mostramos de qué se trata realmente la familia más poderosa en la lucha libre».