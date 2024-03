Rob Van Dam se acuerda de participar en la lucha de escaleras por el maletín de Money in the Bank en WWE en 2013.

Horas atrás nos hacíamos eco de la idea de Kevin Sullivan de que Damian Priest cobre su maletín de 2023 sobre Dominik Mysterio. Diez años antes fue Randy Orton quien salió victorioso del combate tras superar a Christian, CM Punk, Daniel Bryan, Sheamus y RVD. «The Viper» cobraría el premio en SummerSlam destronando a «The American Dragon» como Campeón WWE.

► RVD recuerda Money in the Bank 2013

Pero volvamos al enfrentamiento de escaleras pues RVD se acordó de él mientras hablaba en el episodio más reciente de su pódcast, 1 Of A Kind. No de quien salió vencedor sino de que estaba preocupado porque no podía sangrar debido a la política de la compañía.

«Antes de salir, alguien me dijo: ‘No puedes sangrar, han cambiado las reglas, las cosas son diferentes. Si hay alguna sangre, debes salir del ring y el médico está en ringside ahora, lo cual no solía ser así. Él te revisará y detendrá el sangrado. Si puede detenerlo y estás listo para continuar, regresas al combate; de lo contrario, detendrán el combate.'»

«Me quedé como ‘¡Dios mío, ¿qué?! Entrando en mi gran regreso, todo estaba preparado, tenía a todos estos chicos, íbamos a hacer cosas increíbles juntos, y si sangraba antes, ¿boom, se acababa? Eso fue mucha presión.»

A modo de curiosidad, en aquel Money in the Bank, Roman Reigns y Seth Rollins vencieron a The Usos para retener el Campeonato de Parejas WWE, Damien Sandow ganó el otro maletín de Money in the Bank traicionando a su amigo Cody Rhodes, Curtis Axel (con Paul Heyman) retuvo el Campeonato Intercontinental ante The Miz, AJ Lee hizo lo propio con el Campeonato de las Divas contra Kaitlyn o John Cena derrotó a Mark Henry por rendición para seguir siendo Campeón WWE.