Ruby Soho ha estado trabajando de cerca con Willow Nightingale, una de las promesas de AEW, y tan bien ha resultado que han forjado una muy buena relación. Hasta el punto de que Soho estaría dispuesta a dejarse tatuar por Nightingale. Así lo señala en una reciente entrevista en el podcast Fightful’s Grapsody.

Destination Unknown into the tacks and @realrubysoho and @willowwrestles are victorious tonight on #AEWRampage on TNT! pic.twitter.com/UtWqugeLny — All Elite Wrestling (@AEW) January 14, 2023

> La relación de Ruby Soho con Willow Nightingale

“Ella fue una compañera increíble, increíble. Me enseñó mucho, me ayudó mucho y me apoyó mucho. La amo como persona. Ella trajo un disfrute de la lucha libre que no he tenido en mucho tiempo. Salgo mucho tiempo en mis combates, y obviamente estoy cantando mi canción, estoy pasando un buen rato, pero a veces me olvido de disfrutar realmente de este viaje salvaje en el que estoy y en el que he estado durante mucho tiempo. Ella me obliga a disfrutarlo. Incluso cuando estoy tratando de ser seria, no puedo dejar de mirarla y sonreír, es frustrante.

“Ella es tan linda que no puedo soportarlo. Cada vez que trato de tomarme algo demasiado en serio, siempre es la primera persona que me hace volver a darme cuenta de que tengo el trabajo más genial del mundo y puedo realmente disfrútalo. Sí que estoy absolutamente en cualquier circunstancia, de cualquier forma o manera, si esa chica alguna vez me necesita, estoy allí. Si eso es en calidad de equipo o simplemente como ser humano, estoy allí para ella porque ella acaba de traer una luz maravillosa a mi vida y es una persona tan hermosa por dentro y por fuera, y tan increíblemente talentosa que estoy aquí para ella pase lo que pase.

“No sé si es muy conocido que ella es una tatuadora. No creo que mucha gente sepa eso sobre ella. Tampoco creo que le dé la vibra de tatuadora. No creo ella lo emita muy a menudo. También es interesante porque mucha gente me mira y piensa que yo soy una artista del tatuaje, y cada vez que alguien me pregunta eso, digo: ‘No. Solo tengo muchos amigos muy talentosos’. No puedo dibujar para salvar mi vida. Nadie quiere que tome una aguja y me acerque a ellos, si soy honesta. Sí, no sé. Me encantaría. Me haría un tatuaje con ella en un santiamén. Lo que quieras hacer. Ni siquiera dejaría que me dijera lo que estaba haciendo. Simplemente dejaría que lo hiciera. En este punto, estoy cubierta. Una vez que llegas al nivel de cubierta que estoy en este punto, la importancia de tu tatuaje se vuelve mucho menor. Simplemente dices: ‘Lo que quieras hacer'”.