Royal Rumble 2024: Logan Paul retiene el Campeonato de los Estados Unidos

En la edición de 2024 de Royal Rumble.

Logan Paul expuso su Campeonato de los Estados Unidos WWE ante Kevin Owens, en mano a mano a una caída.

► Pero retiene por descalificación.

► Suena la campana y Owens manda a volar a Paul contra la barrera de protección, no una si no dos veces al hilo. Cuando regresan al ring Owens le saca el aire de un sentón. Súplex alemán por parte de Owens y a volar Paul. Cuando salen del cuadrilátero, Owens le repite la dosis: Sentón. ¡Pero escucha cómo suena ese pecho papá! Machetazos de Owens a Paul. Pecho rojo por parte del campeón. Una vez regresan al ring, Crossbody y Standing Moonsault.

►Curioso, Paul concentra su ofensiva en las manos de Owens, lo muerde, lo pisa o lo patea en las manos. Lo cual es efectivo: porque cada vez que Owens use sus manos le dolera. Es usted diábolico Mr. Paul. Cannon Ball! No una si no dos veces conecta Owens sobre Paul, ¡Ahora conecta Frog Splash! La cuenta no pasa de 2. Luego, esto se vuelve un concurso de quien logra conectar el Swatom Bomb, ambos fracasan miserablemente.

►Eso sí, en lo que no fracasa Owens en en su Superplex modificado cuando lo usa para azotar a Paul. Más tarde, cuando parece que Paul noqueó a Owens de un derechazo, Owens se sale de la cuenta. Grayson Waller y Austin Theory llegan y le pasan una manopla a Paul, parece que el rubio podrá salirse con la suya, pero Owens le madruga y o noquea, inicia el conteo, el árbitro señala la manopla y declara la descalificación.

Logan Paul retiene.

Logan Paul retiene el US Championship en una grandiosa lucha ante Kevin Owens con un final ingenioso y creativo. Fue la decisión más lógica y protegieron a ambos luchadores. #RoyalRumble pic.twitter.com/3mWexWkSiU — Falbak (@Falbak_) January 28, 2024