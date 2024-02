Roman Reigns califica el Campeonato Mundial de Peso Pesado como secundario en WWE frente a su Campeonato Universal Indiscutible. En realidad, no es el único, AJ Styles decía esto en 2023: «¿Es un título secundario? Bueno, si el campeonato de Raw lo tiene Roman y el campeonato de SmackDown lo tiene Roman, ¿cómo puedes esgrimir lo contrario? Tuvimos que hacer un nuevo campeonato porque Roman los tiene todos. ¿Qué pasa si decide luchar por el Campeonato Mundial de Peso Completo? Es lo que es, y tenemos lo que tenemos. Si sacamos el mejor partido de ello, y si Roman decide ser retador y le damos una paliza, sea quien sea, entonces veremos qué título es secundario».

► El título mundial secundario de WWE

Como no es una cuestión que pueda medirse solo podemos tratarla con opiniones y sería un debate interesante que nunca nadie iba a ganar, eso es lo que pasa con las opiniones, pero en el que se podrían tener en cuenta muchas cosas. Por ejemplo, ¿no tiene más valor el hecho de que Seth Rollins luche continuamente? ¿O no tiene más valor que no salga victorioso absolutamente siempre gracias a The Bloodline? Ya saben nuestros lectores de SÚPER LUCHAS que un servidor no otorga ningún valor al reinado del «Tribal Chief» porque siempre lo defiende igual. Él no ha hecho nada, en todo caso es el título de Solo Sikoa o de Jimmy Uso, depende del mes.

Dicho esto, vamos a conocer el punto de vista Bully Ray, el cual expone en Busted Open Radio:

«¿Está mintiendo? No, no etá mintiendo. Él venció a todos. Se creó por ciertas razones. Roman está hablando de ese campeonato y siendo despectivo hacia él de la misma manera que Seth fue despectivo cuando habló con Cody sobre el campeonato de Roman.»